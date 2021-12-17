Расценки на гречку могут вырасти: Международная ассоциация гречки

16:23 10 Август Киев, Украина

Сергей Громовой – директор Международной ассоциации гречки, заявил о подорожании продукта. Однако это будет известно только к концу года при сравнительном анализе с ценами прошлого года.

«Старого урожая уже нет, а нового еще нет. Молотить будут где-то через две недели», — говорит специалист. При этом он обращает внимание, что на рынке сложился значительный дефицит гречневой крупы. Не хватает импорта из России

Сейчас Россия сама приостановила наращивание производства. Более того, откатилась по уровню посевных площадей на 10 лет назад, и ввела запрет на вывоз гречки. Китай и Польша В целом же экспортеров этой культуры в мире не так много. Кроме России иногда поставщиком выступала Польша. Также — Китай. Но там совсем другой продукт, который не соответствует вкусовым ожиданиям украинских потребителей.

«Цены на гречневую крупу на полках магазинов очень высокие — 35 грн/кг и больше. И скорее всего, гречка будет дорожать», — прогнозирует специалист. При этом он отмечает, что текущая цена находится на границе верхнего баланса со способностью покупать.