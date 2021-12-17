Расценки на гречку могут вырасти: Международная ассоциация гречки

16:23 10 Август Киев, Украина

Сергей Громовой – директор Международной ассоциации гречки, заявил о подорожании продукта. Однако это будет известно только к концу года при сравнительном анализе с ценами прошлого года.

«Старого урожая уже нет, а нового еще нет. Молотить будут где-то через две недели», — говорит специалист. При этом он обращает внимание, что на рынке сложился значительный дефицит гречневой крупы.  Не хватает импорта из России

Фото: Стоимость гречки в Украине растет из-за дефицита

Сейчас Россия сама приостановила наращивание производства. Более того, откатилась по уровню посевных площадей на 10 лет назад, и ввела запрет на вывоз гречки. Китай и Польша В целом же экспортеров этой культуры в мире не так много. Кроме России иногда поставщиком выступала Польша. Также — Китай. Но там совсем другой продукт, который не соответствует вкусовым ожиданиям украинских потребителей.

«Цены на гречневую крупу на полках магазинов очень высокие — 35 грн/кг и больше. И скорее всего, гречка будет дорожать», — прогнозирует специалист. При этом он отмечает, что текущая цена находится на границе верхнего баланса со способностью покупать.