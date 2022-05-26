Ракетная программа обойдется Украине в 200 млрд грн

19:51 20 августа Киев, Украина

Власти Украины намерены заняться вопросом развития ракетного вооружения, на эти цели в ближайшие 10 лет потратят 200 млрд гривен.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов

"Вопрос, который рассматривался на заседании СНБО в режиме "тайно", это вопрос о развитии нашего ракетного вооружения до 2031 года, были очень пылкие дискуссии. Единственное, что я могу сказать, что до 2031 года мы имеем расходы на эту программу более, чем 200 млрд грн", - сказал Данилов на брифинге по результатам заседания СНБО Украины в пятницу, 20 августа.

Он подчеркнул, что страна не может ждать от партнеров предоставления какого-либо оружия.

"Наше задание - сделать вооружение собственного производства", - подчеркнул секретарь СНБО.

Он также добавил, что в стране для этого есть и специалисты и возможности.