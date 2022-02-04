Рада возвращает "пакет малыша"

17:14 17 Сентябрь Киев, Украина

В первом чтении ВР приняла изменения в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми", который предусматривает предоставление натуральной помощи.

Принятие законопроекта в первом чтении поддержали 316 народных депутатов. Ориентировочная стоимость такого "пакета" составляет 5 000 грн.

"Целью законопроекта является обеспечение правового предписания о предоставлении единоразовой натуральной помощи "пакет малыша". С этой целью предлагается внести изменения в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми", - говорится в пояснительной записке.

Пакет малыша - это сколько?

Отмечается, что ориентировочная стоимость такого "пакета" составляет 5 000 грн. При рождаемости 350 тысяч младенцев общая стоимость "пакета малыша" составляет 1 млрд 750 млн грн в год.



Комментарий "Слуг"

Все необходимое для новорожденных родители снова будут получать сразу в роддоме.

"Хорошие новости для родителей - "пакет малыша" возвращается. А это значит, что все необходимое для малышей они смогут получить сразу в роддоме. И там будут качественные вещи преимущественно украинского производства", - написали в пресс-службе партии.

Идея с монетизацией пакета себя не оправдала.