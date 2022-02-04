Рада возвращает "пакет малыша"

В первом чтении ВР приняла изменения в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми", который предусматривает предоставление натуральной помощи.
Принятие законопроекта в первом чтении поддержали 316 народных депутатов. Ориентировочная стоимость такого "пакета" составляет 5 000 грн.
Пакет малыша - это сколько?
Отмечается, что ориентировочная стоимость такого "пакета" составляет 5 000 грн. При рождаемости 350 тысяч младенцев общая стоимость "пакета малыша" составляет 1 млрд 750 млн грн в год.
Комментарий "Слуг"
Все необходимое для новорожденных родители снова будут получать сразу в роддоме.
Отмечается, что ориентировочная стоимость такого "пакета" составляет 5 000 грн. При рождаемости 350 тысяч младенцев общая стоимость "пакета малыша" составляет 1 млрд 750 млн грн в год.
Комментарий "Слуг"
Все необходимое для новорожденных родители снова будут получать сразу в роддоме.
Идея с монетизацией пакета себя не оправдала.
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Комментарии