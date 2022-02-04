Рада возвращает "пакет малыша"

17:14 17 Сентябрь Киев, Украина

В первом чтении ВР приняла изменения в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми", который предусматривает предоставление натуральной помощи. 
 
Принятие законопроекта в первом чтении поддержали 316 народных депутатов. Ориентировочная стоимость такого "пакета" составляет 5 000 грн.
"Целью законопроекта является обеспечение правового предписания о предоставлении единоразовой натуральной помощи "пакет малыша". С этой целью предлагается внести изменения в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми", - говорится в пояснительной записке.
Пакет малыша - это сколько?
Отмечается, что ориентировочная стоимость такого "пакета" составляет 5 000 грн. При рождаемости 350 тысяч младенцев общая стоимость "пакета малыша" составляет 1 млрд 750 млн грн в год.

Комментарий "Слуг"
Все необходимое для новорожденных родители снова будут получать сразу в роддоме.
"Хорошие новости для родителей - "пакет малыша" возвращается. А это значит, что все необходимое для малышей они смогут получить сразу в роддоме. И там будут качественные вещи преимущественно украинского производства", - написали в пресс-службе партии.
Идея с монетизацией пакета себя не оправдала.
"Хотя бы потому, что для ее реализации надо пройти "7 кругов ада", собрать справки, выстоять очередь на получение карты для выплат, а потом еще и найти магазин, в котором ею можно воспользоваться. К тому же стоимость товаров с пакета обойдется дороже на 50-200%", - резюмировали в сообщении.
 
 