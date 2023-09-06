Рада в ближайшие недели возобновит е-декларирование

15:34 17 августа Киев, Украина

Верховная Рада в ближайшие несколько недель возобновит е-декларирование для чиновников и депутатов, а также отчет для политических партий.



Об этом сказал первый вице-спикер Александр Корниенко.

"Этим должны заниматься правоохранительные органы , я готов к проверкам. Мы возобновим декларирование, я думаю это будет в ближайшие несколько недель. Мы также возобновим декларирование, отчетность политических партий", — сказал он.

Заместитель председателя ВРУ отметил, что возобновление е-декларирования предоставит серьезный массив данных для НАПК, которое сможет проверять декларации чиновников и депутатов, исследовать их образ жизни во время войны.

"Ведь раньше мы видели медийные расследования, как в отношении Торохтия , а так мы будем видеть декларации и будет понятно, кто как провел эти полтора года войны", — сказал Корниенко.

Отвечая на вопрос, будут ли в партии "Слуга народа" проводить проверку депутатов на коррупционную деятельность, он отметил, что этим должны заниматься правоохранители и добавил, что они уже расследуют каждый случай правонарушений, в которых подозревают депутатов-"слуг" и народных избранников от других политсил.



Корниенко также сказал, что в повестке дня Верховной рады нет вопросов о кадровых изменениях в Кабинете министров, в частности, не обсуждается отставка министра обороны Алексея Резникова.