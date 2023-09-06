Рада в ближайшие недели возобновит е-декларирование

Верховная Рада в ближайшие несколько недель возобновит е-декларирование для чиновников и депутатов, а также отчет для политических партий.
Об этом сказал первый вице-спикер Александр Корниенко.
Об этом сказал первый вице-спикер Александр Корниенко.
Заместитель председателя ВРУ отметил, что возобновление е-декларирования предоставит серьезный массив данных для НАПК, которое сможет проверять декларации чиновников и депутатов, исследовать их образ жизни во время войны.
Отвечая на вопрос, будут ли в партии "Слуга народа" проводить проверку депутатов на коррупционную деятельность, он отметил, что этим должны заниматься правоохранители и добавил, что они уже расследуют каждый случай правонарушений, в которых подозревают депутатов-"слуг" и народных избранников от других политсил.
Корниенко также сказал, что в повестке дня Верховной рады нет вопросов о кадровых изменениях в Кабинете министров, в частности, не обсуждается отставка министра обороны Алексея Резникова.
Корниенко также сказал, что в повестке дня Верховной рады нет вопросов о кадровых изменениях в Кабинете министров, в частности, не обсуждается отставка министра обороны Алексея Резникова.
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