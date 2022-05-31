Рада увеличила расходы госбюджета почти на 300 млрд грн

31 мая Верховная Рада приняла законопроект №7413 об изменениях в Бюджет-2022.
Нардеп Алексей Гончаренко отметил, что предполагается увеличить расходы на:
Национальную безопасность и оборону – 247 769,9 млн грн, а именно:
Национальную безопасность и оборону – 247 769,9 млн грн, а именно:
- Минобороны (вместе с Госспецтрансслужбой) – 166 118,1 млн грн, из них оплата труда (с начислениями) – 77 846,4 млн грн;
- Системы МВД (Нацполиция, Госпогранслужба, Нацгвардия, Государственная миграционная служба, ГСЧС, аппарат МВД) – 76 430,1 млн грн, из них оплата труда (с начислениями) – 56 357,6 млн грн;
- Главное управление разведки Минобороны – 921,4 млн грн, из них оплата труда (с начислениями) – 708,7 млн грн;
- Службы безопасности – 2 782,0 млн грн, из них оплата труда (с начислениями) –2 583,8 млн грн;
- Управление государственной охраны – 321,5 млн грн, из них оплата труда (с начислениями) – 230,7 млн грн;
- Службы внешней разведки – 648,8 млн грн, из них оплата труда (с начислениями) – 486,4 млн грн;
- Администрации Госспецсвязи – 548,0 млн грн, из них оплата труда (с начислениями) – 537,4 млн гривен.
Пополнение резервного фонда – 1 500 млн грн;
Финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по разным пенсионным программам, и дефициту средств Пенсионного фонда – 20 063,1 млн грн;
Предоставление ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг – 12 536,7 млн.
Как отметил нардеп Ярослав Железняк в Telegram, на єПідтримку добавлено 5,8 млрд грн, что позволит тем, кто подал заявку 26-31 марта, получить выплаты.
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