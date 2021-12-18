Рада приняла новое налоговое обязательство для агросектора

16:15 01 Декабрь Киев, Украина

Верховная Рада приняла законодательные изменения, которыми для владельцев сельскохозяйственных паев предусмотрен новый вид налогового обязательства.





С владельцев земельных паев будут взиматься около полутора тысяч гривен за гектар - независимо от того, получили ли они прибыль от выращивания сельхозпродукции. Если до сих пор законом были вообще освобождены от уплаты налогов владельцы паев до двух гектаров, то законопроектом 5600 предусмотрено , что "поставленное налоговое обязательство" будут платить даже те, у кого 50 соток.



Обязательство будет учитывать все уплаченные налоги - следовательно, для крупного бизнеса, который уже платит ряд сборов, в частности, на наемный труд, ничего не изменится. Мелкие сельхозхозяйственники, которые до сих пор в пересчете платили менее 1500 гривен на гектар или платили только земельный налог и продавали продукцию за наличные деньги на базаре, теперь будут платить фиксированную минимальную сумму на гектар.



Всеукраинский аграрный совет, представляющий интересы средних и крупных агропроизводителей, приветствовал принятие законопроекта. Народные депутаты от правящей партии "Слуга народа", а также от групп "Доверие" и "За будущее" одобрили во втором чтении и в целом внесенный Кабмином законопроект 5600, предусматривающий ряд изменений в Налоговый кодекс. В частности, вводится новый вид налогообложения – минимальное налоговое обязательство (МНО) для собственников земельных паев. Правительство рассчитывает собрать с аграриев, которые возделывают свои паи или сдают их в аренду, более 10 миллиардов гривен, следует из пояснительной записки к законопроекту.С владельцев земельных паев будут взиматься около полутора тысяч гривен за гектар - независимо от того, получили ли они прибыль от выращивания сельхозпродукции. Если до сих пор законом были вообще освобождены от уплаты налогов владельцы паев до двух гектаров, то законопроектом 5600 предусмотрено , что "поставленное налоговое обязательство" будут платить даже те, у кого 50 соток.Обязательство будет учитывать все уплаченные налоги - следовательно, для крупного бизнеса, который уже платит ряд сборов, в частности, на наемный труд, ничего не изменится. Мелкие сельхозхозяйственники, которые до сих пор в пересчете платили менее 1500 гривен на гектар или платили только земельный налог и продавали продукцию за наличные деньги на базаре, теперь будут платить фиксированную минимальную сумму на гектар.Всеукраинский аграрный совет, представляющий интересы средних и крупных агропроизводителей, приветствовал принятие законопроекта.

"Платить налоги должны все! Несправедлива ситуация, когда легальные агропроизводители платят с одного гектара от 2 до 5 тысяч гривен, в то время как те, кто обрабатывает землю "в черную", платят в лучшем случае 150 гривен земельного налога, или совсем уклоняются ", – отметил ВАС в своем заявлении после голосования в Верховной Раде.

Принятым законопроектом предусмотрено, что МНО впервые будет начисляться в 2023 году – постфактум за 2022 год. На 2022-23 годы ставка минимального налогового обязательства будет уменьшена: вместо ориентировочных 1500 гривен в среднем с гектара в год – около 1200 гривен в год.