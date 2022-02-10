Рада предложила доплачивать учителям

16:46 18 Сентябрь Киев, Украина

За дополнительную нагрузку в условиях дистанционного и смешанного обучения, на период до конца 2020 года, Верховная Рада предложила Кабмину заложить дополнительные выплаты в размере 6, 33 млрд грн. гривен к зарплате учителей.



Проект постановления №4057 поддержали 274 парламентария.



Рада также рекомендует предусмотреть при перераспределении 1,09 млрд грн для закупки сертифицированных средств индивидуальной защиты для работников учебных заведений и учащихся.