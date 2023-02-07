Рада отменила НДС и пошлины на ввоз беспилотников, тепловизоров и раций

13:59 07 февраля Киев, Украина





Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте парламента.



Документ подали на рассмотрение парламента 13 января этого года, а окончательно он был принят 6 февраля.



Авторами инициативы стал ряд депутатов, среди которых Даниил Гетьманцев, Евгения Кравчук, Александр Завитневич, Ярослав Железняк и другие.



В пояснительной записке они отмечают, что только дроны украинского и иностранного производства являются одним из важных факторов для эффективной защиты Украины, однако нужно их так много, что эти потребности не может удовлетворить ни государство, ни украинские благотворительные фонды, ни гуманитарная помощь из-за границы . Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №8360, согласно которому НДС пошлины при ввозе в Украину беспилотников, коллиматоров, прицелов ночного видения и тепловизоров не нужно платить.Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте парламента.Документ подали на рассмотрение парламента 13 января этого года, а окончательно он был принят 6 февраля.Авторами инициативы стал ряд депутатов, среди которых Даниил Гетьманцев, Евгения Кравчук, Александр Завитневич, Ярослав Железняк и другие.В пояснительной записке они отмечают, что только дроны украинского и иностранного производства являются одним из важных факторов для эффективной защиты Украины, однако нужно их так много, что эти потребности не может удовлетворить ни государство, ни украинские благотворительные фонды, ни гуманитарная помощь из-за границы .

“За 2022 год с начала полномасштабной войны в Украину официально ввезли только 657 дронов с уплатой таможенных платежей. При имеющихся обстоятельствах отмена необходимости уплаты таможенных платежей относительно приобретенных заграницей квадрокоптеров существенно упростила бы их импорт и увеличила их количество для нужд военных”, – говорят нардепы.

Теперь и до 1 января следующего года беспилотники, коллиматоры, прицелы ночного видения, тепловизоры, приборы ночного видения и моноочки будут ввозить в Украину без уплаты НДС и пошлины.



Законопроект поддержал 331 народный депутат.