Рада отменила 2% налога для ФЛП с августа

Верховная Рада поддержала законопроект, согласно которому с августа будет отменен единый налог по ставке 2% для ФЛП, сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Согласно редакции ко второму чтению, плательщики единого налога по ставке 2% будут иметь право подать заявление об отказе от применения такого налогообложения и указать, на какую систему они хотят перейти.
Если такое заявление не будет подано, плательщик автоматически переведут на систему, на которой он находился до избрания 2% ЕП.
Вновь созданные ФЛП, которые со дня государственной регистрации избрали 2% ЕП, автоматически будут считать плательщиками ЕП третьей группы со ставкой 5%.
Кроме того, закон предусматривает автоматическое восстановление статуса плательщика НДС для тех субъектов, у которых регистрация плательщиком НДС была приостановлена.
Плательщикам, которые в 2023 году перешли с 2% ЕП на общую систему, предоставит право повторно перейти на упрощенную систему по своему выбору. Для этого нужно будет подать заявление.
Согласно редакции ко второму чтению, плательщики единого налога по ставке 2% будут иметь право подать заявление об отказе от применения такого налогообложения и указать, на какую систему они хотят перейти.
Если такое заявление не будет подано, плательщик автоматически переведут на систему, на которой он находился до избрания 2% ЕП.
Вновь созданные ФЛП, которые со дня государственной регистрации избрали 2% ЕП, автоматически будут считать плательщиками ЕП третьей группы со ставкой 5%.
Кроме того, закон предусматривает автоматическое восстановление статуса плательщика НДС для тех субъектов, у которых регистрация плательщиком НДС была приостановлена.
Плательщикам, которые в 2023 году перешли с 2% ЕП на общую систему, предоставит право повторно перейти на упрощенную систему по своему выбору. Для этого нужно будет подать заявление.
Кроме того, с 1 октября будет возвращена ответственность за нарушения в сфере применения кассовых аппаратов. В то же время, от финансовой ответственности за нарушение с РРО освободят субъектов хозяйствования на прифронтовых территориях и территориях возможных боевых действий (исключением будут те, кто торгует подакцизными товарами).
Решение было принято после долгих дискуссий, отметил Железняк. Принятие законопроекта было важным условием, предусмотренным соглашением с МВФ, добавил нардеп.
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