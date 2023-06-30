Рада отменила 2% налога для ФЛП с августа

15:59 30 июня Киев, Украина





Согласно редакции ко второму чтению, плательщики единого налога по ставке 2% будут иметь право подать заявление об отказе от применения такого налогообложения и указать, на какую систему они хотят перейти.



Если такое заявление не будет подано, плательщик автоматически переведут на систему, на которой он находился до избрания 2% ЕП.



Вновь созданные ФЛП, которые со дня государственной регистрации избрали 2% ЕП, автоматически будут считать плательщиками ЕП третьей группы со ставкой 5%.



Кроме того, закон предусматривает автоматическое восстановление статуса плательщика НДС для тех субъектов, у которых регистрация плательщиком НДС была приостановлена.



Плательщикам, которые в 2023 году перешли с 2% ЕП на общую систему, предоставит право повторно перейти на упрощенную систему по своему выбору. Для этого нужно будет подать заявление. Верховная Рада поддержала законопроект , согласно которому с августа будет отменен единый налог по ставке 2% для ФЛП , сообщил нардеп Ярослав Железняк.Согласно редакции ко второму чтению, плательщики единого налога по ставке 2% будут иметь право подать заявление об отказе от применения такого налогообложения и указать, на какую систему они хотят перейти.Если такое заявление не будет подано, плательщик автоматически переведут на систему, на которой он находился до избрания 2% ЕП.Вновь созданные ФЛП, которые со дня государственной регистрации избрали 2% ЕП, автоматически будут считать плательщиками ЕП третьей группы со ставкой 5%.Кроме того, закон предусматривает автоматическое восстановление статуса плательщика НДС для тех субъектов, у которых регистрация плательщиком НДС была приостановлена.Плательщикам, которые в 2023 году перешли с 2% ЕП на общую систему, предоставит право повторно перейти на упрощенную систему по своему выбору. Для этого нужно будет подать заявление.

Кроме того, с 1 октября будет возвращена ответственность за нарушения в сфере применения кассовых аппаратов. В то же время, от финансовой ответственности за нарушение с РРО освободят субъектов хозяйствования на прифронтовых территориях и территориях возможных боевых действий (исключением будут те, кто торгует подакцизными товарами).

"Плановые проверки до конца военного положения будут проводить только по субъектам хозяйствования в сфере производства и реализации подакцизной продукции, в сфере игорного бизнеса, а также предоставляющих финансовые, платежные услуги", - добавил председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

Решение было принято после долгих дискуссий, отметил Железняк. Принятие законопроекта было важным условием, предусмотренным соглашением с МВФ, добавил нардеп.