Работникам бюджетной сферы повысят оклад на 28,3%

Госбюджетом-2021 предусмотрен рост заработной платы для работников бюджетной сферы, по словам и.о. минобразования Сергея Шкарлета, увеличение оклада будет происходить в два этапа.
Так, он напомнил, что правительство одобрило и парламент в первом чтении уже рассмотрел проект Государственного бюджета Украины на 2021 год, которым предусмотрено на отрасль образования 173,8 млрд гривен. Это на 34 млрд грн больше, чем в этом году, добавил Шкарлет и заверил, что "это сбалансированный и финансово обеспеченный проект бюджета".
Также он напомнил, что с 1 сентября 2020 года должностные оклады всех работников бюджетной сферы, в частности педагогов, были повышены на 5,8%.
Также он напомнил, что с 1 сентября 2020 года должностные оклады всех работников бюджетной сферы, в частности педагогов, были повышены на 5,8%.
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