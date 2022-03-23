Путин поручил поставлять газ в "недружественные" страны только за рубли

15:16 23 марта Киев, Украина

Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. Оплата за топливо будет приниматься рублями, заявил президент России Владимир путин на совещании с правительством.

«Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты – начнем с этого – нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли», – сказал путин.

путин уточнил, что планируется отказаться в таких расчетах от всех "скомпрометировавших" себя валют. Будущие изменения по газовым контрактам с "недружественными" странами коснутся только валюты.