Путин подписал указ о торговле газом с «недружественными» странами только за рубли

16:30 31 марта Киев, Украина





Для оплаты газа, следует из указа, западные страны будут должны открыть рублевые счета в Газпромбанке. Банк будет продавать валюту, которую зачислят покупатели российского газа. Путин сообщил, что Россия будет считать нарушением контрактов, если покупатели газа из «недружественных» стран откажутся оплачивать его в рублях.



Путин сказал, что Россия поставила газ западным партнерам. «Они его получили, заплатили нам в евро, которые сами же и заморозили», — сказал президент. «Можно считать, что мы поставили газ фактически бесплатно», — сказал Путин, Президент россии Владимир Путин подписал указ, регулирующий торговлю газом с «недружественными» странами за российские рубли, начиная с 1 апреля. По словам Путина, действующие контракты на поставку газа остановят, если покупатели не выполнят новые условия.Для оплаты газа, следует из указа, западные страны будут должны открыть рублевые счета в Газпромбанке. Банк будет продавать валюту, которую зачислят покупатели российского газа. Путин сообщил, что Россия будет считать нарушением контрактов, если покупатели газа из «недружественных» стран откажутся оплачивать его в рублях.Путин сказал, что Россия поставила газ западным партнерам. «Они его получили, заплатили нам в евро, которые сами же и заморозили», — сказал президент. «Можно считать, что мы поставили газ фактически бесплатно», — сказал Путин,

Ранее страны G7 и Евросоюза заявили, что не станут платить за российский газ в рублях, поскольку это нарушает действующие контракты. Ранее в Кремле, комментируя возможный отказ ЕС от оплаты поставок газа в рублях, заявили: «Нет оплаты — нет газа».