Путешествовать станет дороже: эксперты говорят о существенном подорожании цен на проживание в отелях

07:39 04 Январь Киев, Украина

Аналитики из Global Business Travel Forecast (Глобальный прогноз деловых поездок) сделали прогноз стоимости проживания в отелях на 2022-2023 годы. Они пришли к выводам, что цены, как в местах размещения, так и на авиабилеты вырастут.



Подорожание проживания в отелях в ближайшее время обусловлено сразу по нескольким показателям. Одна из главных причин — активно растущий спрос ввиду открытия границ, а также требования туристов к экологичности и достаточно высокие затраты на рабочую силу и энергию.



Уже сейчас количество деловых поездок превышает показатели предыдущих лет, поскольку повышается пропускная способность, а также стоимость авиабилетов стала дешевле на 31%. Следовательно, исходя из выводов аналитиков, в 2022 году цены на проживание в отелях вырастут минимум на 13%, а к 2023 году еще на 10%. То же самое касается и билетов на самолеты. Они станут дороже в 2022 на 3,3%, а еще через год на 3,4%.



В это же время эксперты отмечают, что несмотря на то, что большинство компаний уже перешло на систему виртуальных деловых переговоров, в 2022 году ситуация резко начнет меняться. Поездки будут чаще, спрос на встречи и бизнес-мероприятия вырастет до 53% уже в первом полугодии 2022 года, если сравнивать показатели с 2021 годом.