Прожиточный минимум в Украине вырастет с 1 декабря

С 1 декабря в Украине увеличивается прожиточный минимум. Итак, автоматически произойдет увеличение социальных стандартов.

Так, минимальная пенсия, зависит от размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, составит 1769 гривен. Максимальная пенсия тоже повысится - до 17 690 гривен.

Также пересчитают ежемесячные выплаты для тех, кто имеет больше необходимого стажа для получения пенсии (свыше 35 лет для мужчин и более 30 лет - для женщин). Такие пенсионеры получат 1% надбавки от минимальной пенсии за каждый дополнительный год. Сейчас эта сумма составляет 17,12 гривны, а с 1 декабря будет 17,69 гривны.

Также пересчитают ежемесячные выплаты для тех, кто имеет больше необходимого стажа для получения пенсии (свыше 35 лет для мужчин и более 30 лет - для женщин). Такие пенсионеры получат 1% надбавки от минимальной пенсии за каждый дополнительный год. Сейчас эта сумма составляет 17,12 гривны, а с 1 декабря будет 17,69 гривны.