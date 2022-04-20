Прожиточный минимум в Украине – цифры с 01 декабря

С 1 декабря 2020 состоится плановое повышение социального показателя - размера прожиточного минимума, установленного ст. 7 Закона Украины "О Государственном бюджете на 2020 год" от 14.11.2019 г. № 294-IX.

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Прожиточный минимум - стоимостная величина достаточного для обеспечения нормального функционирования организма человека, сохранения его здоровья набора продуктов питания, набора непродовольственных товаров и минимального набора услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей личности (Закон Украины "О прожиточном минимуме" от 15.07. 99 г.. № 966-XIV).

Итак, с 1 декабря 2020 прожиточный минимум составит:

- общий показатель на одного человека в расчете на месяц - 2189 грн;

- для детей до 6 лет - 1921грн;

- для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 2395 грн;

- для трудоспособных лиц - 2270 грн;

- для лиц, утративших трудоспособность, - 1769 грн.