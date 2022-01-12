Прожиточный минимум нужно привязать к средней зарплате по стране

10:19 29 Апрель Киев, Украина

Прожиточный минимум – это далеко не та сумма, на которую можно прожить, но от этой рассчетной суммы зависят размеры всех выплат нашему населению: пособия, пенсии, минимальная зарплата и другие. На сегодня этот минимум составляет 2270 грн. В "Слуге народа" предлагают привязать его размер в начале до 40% средней зарплаты по стране.

Об этом сообщила председатель комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики Галина Третьякова.

«В законопроекте №3515 я предложила связать прожиточный минимум со средним уровнем заработной платы. Сначала я предлагаю, чтобы это было 40%, а вообще хотела бы, чтобы 60%. В проекте же прописано, что в течение 10 лет он будет расти на 1% - до 50%. Если сделать сразу 50%, это разбалансирует госбюджет ", - говорит Третьякова.

Она также убеждена, что на базе Минсоцполитики должно быть создано демографическое агентство, которое будет исследовать различные виды домохозяйств с различным уровнем доходов и проводить их опрос.

"Мы сможем понять, сколько семья тратит на то, чтобы содержать одного члена домохозяйства. И тогда мы сможем понять, сколько им нужно носков. И это будет столько, сколько их реально изнашивают, а не столько, сколько заложило Министерство экономического развития", - отметила депутат.

Отметим, что Кабинет Министров 27 января одобрил законопроект по упорядочению системы расчетов размеров прожиточного минимума, социальных выплат, денежных платежей, взысканий и платы за предоставление административных услуг (административного сбора). На данный момент предлагается изменить методологию расчетов.

Так, с 1 декабря 2020 года в Украине повысился прожиточный минимум до 2189 гривен. Напомним, что до 2024 года планируют увеличить прожиточный минимум на 25%. От его размера зависят социальные и трудовые выплаты.