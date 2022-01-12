Прожиточный минимум нужно привязать к средней зарплате по стране

Прожиточный минимум – это далеко не та сумма, на которую можно прожить, но от этой рассчетной суммы зависят размеры всех выплат нашему населению: пособия, пенсии, минимальная зарплата и другие. На сегодня этот минимум составляет 2270 грн. В "Слуге народа" предлагают привязать его размер в начале до 40% средней зарплаты по стране.
Об этом сообщила председатель комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики Галина Третьякова.
Она также убеждена, что на базе Минсоцполитики должно быть создано демографическое агентство, которое будет исследовать различные виды домохозяйств с различным уровнем доходов и проводить их опрос.
Отметим, что Кабинет Министров 27 января одобрил законопроект по упорядочению системы расчетов размеров прожиточного минимума, социальных выплат, денежных платежей, взысканий и платы за предоставление административных услуг (административного сбора). На данный момент предлагается изменить методологию расчетов.
Так, с 1 декабря 2020 года в Украине повысился прожиточный минимум до 2189 гривен. Напомним, что до 2024 года планируют увеличить прожиточный минимум на 25%. От его размера зависят социальные и трудовые выплаты.
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