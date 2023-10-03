Проверки украинского зерна перенесут с польской границы в порт Литвы

Украина, Польша и Литва достигли совместной договоренности по перенесению проверки украинской агропродукции с украинско-польской границы в литовский порт Клайпеды.
Об этом сообщили в Минагрополитике Украины.
Об этом договорились министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телус и министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Навицкас во время очередной встречи сегодня, 3 октября.
Об этом договорились министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телус и министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Навицкас во время очередной встречи сегодня, 3 октября.
По словам Николая Сольского, именно Украина предложила перенести контроль с украинско-польской границы в литовский порт.
Со своей стороны Роберт Телус и Кястутис Навицкас отметили, что их правительства поддерживают такой механизм контроля и считают это конструктивным шагом.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии