Проверки украинского зерна перенесут с польской границы в порт Литвы

11:59 03 октября Киев, Украина

Украина, Польша и Литва достигли совместной договоренности по перенесению проверки украинской агропродукции с украинско-польской границы в литовский порт Клайпеды.

Об этом сообщили в Минагрополитике Украины.



Об этом договорились министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телус и министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Навицкас во время очередной встречи сегодня, 3 октября.

"В течение следующих двух дней будет перенесен ветеринарный, санитарный и фитосанитарный контроль с украинско-польской границы в порт Клайпеды (Литва), для всех следующих в данный порт аграрных грузов. Это ускорит транзит по территории Польши", — говорится в сообщении.

По словам Николая Сольского, именно Украина предложила перенести контроль с украинско-польской границы в литовский порт.



Со своей стороны Роберт Телус и Кястутис Навицкас отметили, что их правительства поддерживают такой механизм контроля и считают это конструктивным шагом.