Пропускная способность припортовых ж/д станций увеличилась

Увеличение объемов грузовых железнодорожных перевозок, а также улучшение условий сотрудничества для грузоотправителей – одни из основных задач нынешнего руководства «Укрзализныци». Для этого активно ведется ремонт инфраструктуры, в частности железнодорожных путей, обеспечивающих доступ к морским и речным портам Украины.

На данный момент уже увеличена пропускная способность железной дороги в направлении трех портов.

«В октябре 2020 мы провели ремонтные работы и открыли движение на станциях: Октябрьская (Николаев) - 3 пути; Береговая (Одесская обл.) - 2 пути и 2 стрелочных перевода и Черноморск-порт - 4 стрелочных перевода», - сообщил директор Департамента коммерческой работы АО «Укрзализныця» Иван Хорьяков.

До конца текущего года планируется увеличение пропускной способности станций Береговая, Измаил, Октябрьская, Прибужская.

Еще более грандиозные планы у «Укрзализныци» на 2021 год. Запланирован не только ремонт существующих путей, станций и стрелочных переводов, но и строительство новых путей для увеличения грузопотока.

Развитие инфраструктуры подъездных путей и припортовых станций будет осуществляться исключительно за счет собственных средств УЗ, т.к. принуждать инвестировать в железную дорогу портовые компании и грузовладельцев неприемлемо.

При этом в УЗ отмечают, что частные инвесторы могут по своей инициативе строить новые собственные подъездные пути, ведущие к существующим станциям «Укрзализныци».

«На существующей инфраструктуре УЗ не должна требовать ни от кого дополнительных вложений и должна сама инвестировать за счет тарифа на перевозку груза», - заявил директор по коммерческой работе и логистике АО УЗ Иракли Эзугбая.

Таким образом, в 2021 году за собственные средства «Укрзализныця» хочет построить два дополнительных пути на станции «Береговая» в порту Южном (Пивденном), а также существенно увеличить пропускную способность в направлении порта Ольвия. Сообщается, что в направлении Николаева уже восстановлены закрытые пути на станциях, а также ведутся переговоры с инвестором Ольвии, который взял порт в концессию, чтоб определиться с необходимыми объемами работ.