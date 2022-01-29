Промышленный индекс Доу-Джонса – данные на 2021 год

Один из старейших биржевых индексов мира побил свой рекорд. Промышленный индекс Доу-Джонса превысил свой показатель и достиг 35 000 пункта. Согласно данным, изначально заложенным размером индекса было 40 пунктов. Однако с ростом экономики США и мира эти показатели значительно выросли.

Лидеры среди компаний — Волгрин-Бутс, Шеврон и Кока-Кола. У всех — от полутора до 2-х процентов прироста. Между тем активы технологических компаний — например Майкрософт, Амазон или Альфабет — дешевеют. А это тянет вниз индексы Эс-энд-Пи-500 и Насдак.

Инвесторы делают ставки на тех игроков, которые выигрывают от ослабления карантина — в частности, туристические компании и сектор развлечений. Зато вкладывать деньги в технологические компании, которые значительно подорожали, не торопятся.

Также опасаются того, что на фоне инфляции прибыли технологических гигантов сократятся. Зато подорожание сырья, проблемы в цепях поставок и дефицит полупроводников увеличивают производственные расходы. А это отражается как на самих клиентах, так и на корпоративных прибылях.