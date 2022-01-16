Промышленность Украины на грани коллапса из-за цен на энергоресурсы

15:56 14 Январь Киев, Украина





Несмотря на это, системных действий со стороны Кабмина нет. Еще в октябре 2021 года в протоколе встречи Премьер-министра Д.Шмыгаля с председателем Национального трехстороннего социально-экономического совета А.Кинахом, представителями работодателей и профсоюзов было зафиксировано поручение принять антикризисные меры для наиболее пострадавших от аномального роста цен на газ отраслей. При их отсутствии в декабре УСПП, Антикризисный совет общественных организаций, а затем и НТСЕР направили повторные обращения главе правительства с требованием провести рабочую встречу с промышленниками для выработки совместного плана действий.



В Украинский союз промышленников в то время продолжают поступать тревожные сообщения о положении региональных производителей. Федерация профсоюзов Винницкой области, Одесской области и др. называют ситуацию катастрофической. Производители готовы выходить на акции протеста, если правительство не будет принимать срочные меры. Те же настроения и на Николаевщине. Здесь требуют безотлагательного возобновления государственного регулирования цен на газ и электроэнергию. Тариф на электричество, напомним, на уровне 5,7 грн. за киловатт. Аномальные цены на газ стремительно уничтожают украинскую промышленность, пока правительство просто теряет время. Стоимость природного топлива за год увеличилась в десять раз, сейчас кубометр газа для производителей и бизнеса стоит 55-60 грн, а с учетом транспортировки – все 75 грн. В критической ситуации оказались перерабатывающая отрасль АПК, тепличное хозяйство, химпром, хлебопекари, производители стекла и многие другие. В себестоимости их продукции доля газа составляет от 30 до 80%.Несмотря на это, системных действий со стороны Кабмина нет. Еще в октябре 2021 года в протоколе встречи Премьер-министра Д.Шмыгаля с председателем Национального трехстороннего социально-экономического совета А.Кинахом, представителями работодателей и профсоюзов было зафиксировано поручение принять антикризисные меры для наиболее пострадавших от аномального роста цен на газ отраслей. При их отсутствии в декабре УСПП, Антикризисный совет общественных организаций, а затем и НТСЕР направили повторные обращения главе правительства с требованием провести рабочую встречу с промышленниками для выработки совместного плана действий.В Украинский союз промышленников в то время продолжают поступать тревожные сообщения о положении региональных производителей. Федерация профсоюзов Винницкой области, Одесской области и др. называют ситуацию катастрофической. Производители готовы выходить на акции протеста, если правительство не будет принимать срочные меры. Те же настроения и на Николаевщине. Здесь требуют безотлагательного возобновления государственного регулирования цен на газ и электроэнергию. Тариф на электричество, напомним, на уровне 5,7 грн. за киловатт.

“Иначе это приведет к росту цен на товары, убыточности бизнеса и потере конкурентоспособности. Следовательно - к массовым увольнениям работающих, распространению бедности, социальной напряженности в регионах”, - говорят в Винницкой области.

При этом правительство по требованию промышленного сообщества пообещало поддержку некоторым (перечень далеко неполный) отраслям, что заключается в ограничении наценки на газ до 24%. Впрочем, торги уже переносили трижды. Работающих механизмов, по которым трейдеров обяжут поставлять более дешевый газ нет, хотя речь идет о голубом топливе собственной добычи. И этот процесс должен контролировать правительство - от добычи до распределения.

“Кабмина по требованию промышленного сообщества, хоть и поздно, но на днях определил порядок снабжения льготного газа производителям социально значимой продукции. Без этого трейдеры не предоставляли никаких скидок. Ожидается, что частные газодобывающие компании продадут в январе на бирже около 80 млн куб. м газа. Но механизм, по нашей информации, до сих пор не работает. Торги переносились с 10 января на 12, затем на 14 января Ожидаем информации, вместе с тем настаиваем, чтобы список производителей был расширен. Как минимум – на тепличное хозяйство, переработку в АПК, химпром, малое и среднее предпринимательство”, - подчеркивает президент УСПП Анатолий Кинах.

Себестоимость украинского газа, напомним, 3-4 грн. за кубометр, а, по оценкам экспертов, потенциал добычи углеводородов в Украине 1,1 трл. кубометров. Пока же Укргаздобыча только сокращает добычу – падение за год на 3,7%.



На фоне обещаний правительства о более дешевом газе, производители закупили топливо только на первую половину января, ожидая государственной поддержки. Любое отклонение от плана: последующая отсрочка торгов, уменьшение объемов и т.д. приведет к усилению кризиса во многих отраслях.