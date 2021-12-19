12:18 22 Ноябрь Киев, Украина

Эксперты прогнозируют повышение цен на промышленные товары, поскольку сейчас в Украине есть рекордный показатель инфляции на соответствующем рынке.

В октябре 2021 года промышленная инфляция побила рекорд за всю историю рынка промышленности, достигнув отметки в 57%. Нужно ли готовиться к тому, что производители будут продавать товары гораздо дороже, чем сейчас?

«Сегодня показатель индекса цен производителей находится на максимуме за всю современную историю экономики Украины – 57% в октябре 2021 года, предыдущий пик – 52%, был зафиксирован в начале 2015 года», – прокомментировал сложившуюся аналитик.

Причинами столь резкого скачка промышленной инфляции эксперты называют повышение цен на энергоресурсы: железную руду, уголь, нефть, газ, металлы и химические вещества. Практически в 2,5 раза с начала года цены на поставку электроэнергии и газа выросли.

Следует отметить, что за месяц промышленная инфляция выросла на 12,5%, в том числе рост на 11,4% связан с энергетической составляющей.

Тем не менее специалисты уверяют, что обычным украинским потребителям пока особенно беспокоиться не о чем, поскольку законченные цены на промышленные товары вырастут незначительно." Прямой эффект на потребительские цены ограничен вследствие действия годовых контрактов с фиксированной ценой на газ, неизменных тарифов на электроэнергию, отопление и горячую воду для населения", — утверждают эксперты.