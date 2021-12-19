Эксперты прогнозируют повышение цен на промышленные товары, поскольку сейчас в Украине есть рекордный показатель инфляции на соответствующем рынке.
В октябре 2021 года промышленная инфляция побила рекорд за всю историю рынка промышленности, достигнув отметки в 57%. Нужно ли готовиться к тому, что производители будут продавать товары гораздо дороже, чем сейчас?
Следует отметить, что за месяц промышленная инфляция выросла на 12,5%, в том числе рост на 11,4% связан с энергетической составляющей.
Тем не менее специалисты уверяют, что обычным украинским потребителям пока особенно беспокоиться не о чем, поскольку законченные цены на промышленные товары вырастут незначительно." Прямой эффект на потребительские цены ограничен вследствие действия годовых контрактов с фиксированной ценой на газ, неизменных тарифов на электроэнергию, отопление и горячую воду для населения", — утверждают эксперты.
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