Произошел спад цен на топливо

Минэкономики обнародовало пониженные цены на топливо. Обновленные данные стоимости бензина и ДТ предоставляют три раза в месяц.
Министерство экономики опубликовало среднюю стоимость литра бензинов и дизельного топлива – 26,67 грн и 21,64 грн соответственно.
По сравнению с последним обновлением цены на топливо упали. Так, с 4 августа средняя стоимость бензинов составляла 26,86 грн, следовательно, она уменьшилась на 19 коп. а дизеля – 22,24 грн, то есть произошел спад на 60 коп.
"На основании расчетов… "Нафтогаза"… определена средняя стоимость 1 литра дизельного топлива ULSD 10 ppm, которая составляет 21,64 гривны, и 1 литра бензинов автомобильных GASOLINE 10 ppm, которая составляет 26,67 гривны", – отметили в Минэкономики.
Если учесть установленную правительством предельную наценку на бензин в размере 5 грн за литр, а ДТ – 7 грн, то максимальные цены на топливо могут достигать 31,67 грн и 28,64 грн соответственно.
Стоит отметить, что перерасчеты средней стоимости топлива публикуют трижды в месяц. Они действуют в течение 10 дней со дня публикации.
Министерство экономики опубликовало среднюю стоимость литра бензинов и дизельного топлива – 26,67 грн и 21,64 грн соответственно.
По сравнению с последним обновлением цены на топливо упали. Так, с 4 августа средняя стоимость бензинов составляла 26,86 грн, следовательно, она уменьшилась на 19 коп. а дизеля – 22,24 грн, то есть произошел спад на 60 коп.
"На основании расчетов… "Нафтогаза"… определена средняя стоимость 1 литра дизельного топлива ULSD 10 ppm, которая составляет 21,64 гривны, и 1 литра бензинов автомобильных GASOLINE 10 ppm, которая составляет 26,67 гривны", – отметили в Минэкономики.
Если учесть установленную правительством предельную наценку на бензин в размере 5 грн за литр, а ДТ – 7 грн, то максимальные цены на топливо могут достигать 31,67 грн и 28,64 грн соответственно.
Стоит отметить, что перерасчеты средней стоимости топлива публикуют трижды в месяц. Они действуют в течение 10 дней со дня публикации.
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