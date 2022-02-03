Программа «е-поддержка» продлится до 18 декабря 2022 года, сообщают в Министерстве экономики.
На 1-м этапе выплат, который начался с 2022 года, средства можно получить только через приложение «Дия». А на 2-м этапе выплат, во втором-третьем квартале 2022 года, обещают предоставить альтернативный офлайн-механизм для получения 1000 за вакцинацию.
Также в Минэкономики рассказали, что граждане старше 60 лет потратили уже 88 миллионов гривен на покупку лекарства.
В общей сложности программой «е-поддержка» воспользовалось более 7 млн. человек. Украинцы потратили около 2 миллиардов полученных средств.
Услуга «поддержка», стартовавшая 19 декабря 2021 года, это возможность получить тысячу за полный курс вакцинации от коронавируса.
«е-поддержка» направлена на помощь украинскому бизнесу, наиболее пострадавшему во время карантина, поэтому потратить деньги можно только на определенные категории товаров и услуг.
На 1-м этапе выплат, который начался с 2022 года, средства можно получить только через приложение «Дия». А на 2-м этапе выплат, во втором-третьем квартале 2022 года, обещают предоставить альтернативный офлайн-механизм для получения 1000 за вакцинацию.
Также в Минэкономики рассказали, что граждане старше 60 лет потратили уже 88 миллионов гривен на покупку лекарства.
В общей сложности программой «е-поддержка» воспользовалось более 7 млн. человек. Украинцы потратили около 2 миллиардов полученных средств.
Услуга «поддержка», стартовавшая 19 декабря 2021 года, это возможность получить тысячу за полный курс вакцинации от коронавируса.
«е-поддержка» направлена на помощь украинскому бизнесу, наиболее пострадавшему во время карантина, поэтому потратить деньги можно только на определенные категории товаров и услуг.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии