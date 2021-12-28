Программа помощи частичной безработице будет действовать

09:38 20 Август Киев, Украина

Правительство рассмотрело предложение Кабинета министров по сохранению программы помощи по частичной безработице. Действие программы по выплате средств планируют продлить и после полного окончания карантина.

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, программа доказала свою эффективность во время коронакризиса и должна быть утверждена на постоянной основе.

«Правительство предлагает решение, которое позволит расширить программу и предоставит возможность получать помощь не только во время действующего карантина, но и в случае установления подобных ограничений в связи с другими заболеваниями», — заявил премьер.

Шмыгаль сообщил, что за время коронакризиса правительство расширило программу по частичной безработице, что позволило «почти 400 тыс украинцев сохранить рабочие места, а работодателям — свой бизнес».

«Правительство предлагает решение, которое позволит расширить программу и предоставит возможность получать помощь не только во время действующего карантина, но и в случае установления подобных ограничений в связи с другими заболеваниями», — сказал он.

Шмыгаль отметил, что проект закона будет вынесен на рассмотрение парламента. Как указывается в пояснительной записке, он дает право Кабмину определять порядок предоставления помощи, ее размер и сроки предоставления, а также порядок возмещения средств, направленных на финансирование такой помощи.

Также сообщается, что Кабмин увеличил бюджет Фонда соцстрахования на случай безработицы на 6 млрд грн. Из них 4,7 млрд грн будут направлены на выплаты по частичной безработице. По состоянию на 24 июля на помощь по частичной безработице из Фонда направлено 1,63 млрд грн.