Программа «5-7-9%» - первые результаты от Минфина

14:11 28 Июль Киев, Украина

Министерство финансов Украины опубликовало данные о государственной программе «Доступные кредиты 5-7-9%». Согласно информации украинцы получили полторы тысячи кредитов на общую сумму 2,413 млрд грн. При этом только за прошедшую неделю банки оформили 196 новых договоров на общую сумму свыше 600 млн грн.

В ведомстве отметили, что наибольшим спросом среди представителей бизнеса пользуются кредиты на рефинансирование ранее полученных займов. За прошедшую неделю портфель рефинансированных кредитов в рамках программы вырос на полмиллиарда гривен (564 млн гривен), составив 1,637 млрд грн. Сумма заявок на рефинансирование составила 6,464 млрд грн с момента запуска антикризисного продукта.

Минфин назвал «стабильно высоким» спрос бизнеса на инвестиционные кредиты в рамках госпрограммы. По состоянию на 27 июля сумма заявок на получение займов в рамках этого продукта составила 5,129 млрд грн. Уполномоченные банки с момента запуска программы выдали инвестиционных кредитов на сумму 757,30 млн грн. Благодаря этому основные фонды предпринимателей были обновлены на сумму около 1 млрд грн, сообщили в ведомстве.

На данный момент кредит в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%» выдают 18 банков: Ощадбанк, Укргазбанк, ПриватБанк, Укрэксимбанк, Банк Львов, ПУМБ, Банк Альянс, Кредобанк, Банк Восток, Райффайзен банк Аваль, Таскомбанк, Альфа-банк, Глобус, Мегабанк, Поликомбанк, Креди Агриколь Банк, КредитВест Банк и ОТП банк.