Прогноз уровня безработицы в Украине по версии НБУ

Национальный банк Украины обновил прогноз уровня безработицы по методологии Международной организации труда. Прогноз на 2022 год ухудшился с 8,6% до 9,1%, на 2023 год – с 8,6% до 8,9%.
Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка (январь 2022 года).
По оценкам НБУ, в 2021 году уровень безработицы достиг 9,8% (прогнозировалось 9,4%).
Как говорится в отчете, дальнейший рост экономики, улучшение деловых ожиданий предприятий будет стимулировать увеличение спроса на рабочую силу на прогнозном горизонте.
В частности, согласно результатам опросов о деловых ожиданиях в четвертом квартале о планах увеличивать количество работников в 2022 году сообщило большинство предприятий. Будет поддерживать рынок труда и продолжение вакцинации, что повысит уверенность бизнеса в отсутствии в будущем карантинных ограничений. Как следствие, уровень безработицы снизится до 9,1% в 2022 году и в дальнейшем будет постепенно приближаться к своему нейтральному уровню (8,5%), прогнозируют в НБУ.
«Впрочем, это будет продолжаться дольше, чем ожидалось, из-за усиления диспропорций на рынке труда, более длительных эффектов пандемии на участие в рабочей силе и слабее предыдущего прогноза восстановления экономики», – говорится в документе.
По данным Госстата, уровень безработицы в Украине в третьем квартале 2021 года составил 9,2%. Число безработного населения 15-70 лет составило 1,6 млн человек.
По оценкам НБУ, в 2021 году уровень безработицы достиг 9,8% (прогнозировалось 9,4%).
Как говорится в отчете, дальнейший рост экономики, улучшение деловых ожиданий предприятий будет стимулировать увеличение спроса на рабочую силу на прогнозном горизонте.
В частности, согласно результатам опросов о деловых ожиданиях в четвертом квартале о планах увеличивать количество работников в 2022 году сообщило большинство предприятий. Будет поддерживать рынок труда и продолжение вакцинации, что повысит уверенность бизнеса в отсутствии в будущем карантинных ограничений. Как следствие, уровень безработицы снизится до 9,1% в 2022 году и в дальнейшем будет постепенно приближаться к своему нейтральному уровню (8,5%), прогнозируют в НБУ.
«Впрочем, это будет продолжаться дольше, чем ожидалось, из-за усиления диспропорций на рынке труда, более длительных эффектов пандемии на участие в рабочей силе и слабее предыдущего прогноза восстановления экономики», – говорится в документе.
По данным Госстата, уровень безработицы в Украине в третьем квартале 2021 года составил 9,2%. Число безработного населения 15-70 лет составило 1,6 млн человек.
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