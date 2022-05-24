Прогноз стоимости овощей, ягод, фруктов
07:58 24 мая Киев, Украина
Те регионы которые лидируют во выращиванию фруктов и овощей находяться временно в оккупаци.
О том, что будет с овощами, ягодами и фруктами и ценами на них, сообщает Тарас Баштанник, президент Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) в публикации в agronews.ua.
"С одной стороны, уменьшится предложение, но с другой стороны, уменьшится и спрос, ведь значительная часть населения выехала из страны. Если говорить об овощах, то они не будут дешевыми, поскольку южные регионы временно оккупированы. В центральных и западных областях увеличили площади под овощами, но все равно это не компенсирует потери поставок с юга. Поэтому цена на овощи
будет достаточно высокой", - говорит президент УПОА.
С фруктами и некоторыми ягодами ситуация также будет сложной.
"Что касается других позиций, то, конечно, уменьшится предложение арбуза, дыни, черешни, абрикоса. Что-то компенсируется благодаря импорту, а каких-то продуктов, возможно, вообще не будет. Но это не критично, поскольку такие фрукты
не являются продуктами первой необходимости", - отмечает Баштанник.
С большинством ягод ситуация может быть менее сложной.
"Если говорить о ягодах, то проблемы будут только преимущественно с поставкой клубники. Ранней будет мало, а вот поздней и среднеспелой - достаточно. Остальные ягоды (малина, голубика и др.) выращиваются преимущественно в западных, северных регионах, поэтому предложение будет достаточным и цены высокими не будут", - прогнозирует Тарас Баштанник.
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