Прогноз стоимости овощей, ягод, фруктов

07:58 24 мая Киев, Украина

Те регионы которые лидируют во выращиванию фруктов и овощей находяться временно в оккупаци.

О том, что будет с овощами, ягодами и фруктами и ценами на них, сообщает Тарас Баштанник, президент Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) в публикации в agronews.ua.

"‎С одной стороны, уменьшится предложение, но с другой стороны, уменьшится и спрос, ведь значительная часть населения выехала из страны. Если говорить об овощах, то они не будут дешевыми, поскольку южные регионы временно оккупированы. В центральных и западных областях увеличили площади под овощами, но все равно это не компенсирует потери поставок с юга. Поэтому цена на овощи будет достаточно высокой", - говорит президент УПОА.‎

С фруктами и некоторыми ягодами ситуация также будет сложной.

"Что касается других позиций, то, конечно, уменьшится предложение арбуза, дыни, черешни, абрикоса. Что-то компенсируется благодаря импорту, а каких-то продуктов, возможно, вообще не будет. Но это не критично, поскольку такие фрукты не являются продуктами первой необходимости", - отмечает Баштанник.

С большинством ягод ситуация может быть менее сложной.