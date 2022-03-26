Прогноз по развитию туристической сферы от ООН обещает восстановление отрасли

Доклад сделанный на конференции ООН свидетельствует о неплохом положении мирового туризма. В рамках заседания было озвучено стремительное развитие туристической отрасли и ее явное восстановление после коронакризиса. Такие предположения были вынесены при участи Всемирной туристической организации ведомства.

Сообщается, что в прошлом году из-за коронавируса число международных поездок сократилось на 73% по сравнению с прошлым уровнем путешествий.

В денежном значении отрасль потеряла из-за этого порядка 2,4 трлн долларов. Однако в организации говорят, что в этом году дела должны пойти намного лучше, поскольку мир стал активно вакцинироваться против коронавируса.

Ранее Украина вышла из соглашения о сотрудничестве в сфере туризма в рамках Содружества независимых государств. Правительством денонсировано соответствующий документ. В Кабинете министров сообщили, что сотрудничество в туристической сфере со странами-подписантами, которые являются сторонами соглашений — обеспечивается двусторонними нормативными актами.