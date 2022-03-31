Прогноз падения ВВП от Минэкономики

На сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства опубликовали обзор, в котором указаны падения ВВП в Украине за первые девять месяцев 2020 года. Обзор экономической активности свидетельствует о том, что ВВП замедлился до 5,5% после падения на 5,8% по итогам января-августа.
Прогноз падения экономики Украины
По итогам года Минэкономики оставляет неизменным прогноз по сокращению ВВП на уровне 4,8%, в том числе сокращение ВВП в IV квартале на уровне 3,0%, при условии, что ситуация с уровнем заболеваемости до конца года как в мире, так и внутри страны значительно не ухудшится и соответственно не произойдет усиление превентивных мер (не восстановлен длительный жесткий карантин на значительной территории страны / стран).
Что этому предшествовало
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценило падение ВВП Украины в первом полугодии в 6,5%, в том числе во втором квартале года - в 11%. Падение ВВП Украины по итогам 8 месяцев года замедлился до 5,8%.
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