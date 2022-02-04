Прогноз экономистов: ВВП Украины упадет на 10%

12:28 22 Сентябрь Киев, Украина

Итоги 2020 года для украинской экономики не утешительные. Множественные проблемы, кредиты и кризисы приводят к снижению всех показателей. Так, украинские экономические эксперты считают, что ВВП Украины может упасть на 10% по итогам 2020 года.

«Мой прогноз падения ВВП Украины на 2020 год – на уровне 10%. А в следующем году мы будем расти, скорее всего, маргинально», – заявил один из ведущих финансистов.

Специалисты уверяют, что достичь роста в 2021 году будет достаточно легко, поскольку «будет сравниваться статистика 2020 года и статистика 2021 года. Если здесь уже дно, то любое улучшение – это уже рост».

По оценкам экспертов, рост ВВП в 2021 году будет на уровне 3,5%. Однако, до уровня 2019 года Украина сможет дойти только в 2022 году. Напомним, что в Министерстве финансов прогнозируют, что Украина в следующем году выйдет на уровень ВВП до 4,6%.

«Мы планируем в следующем году 4,6% роста ВВП. И по этим параметрам, я считаю, у нас все достаточно так нормально, умеренно. Этот бюджет является реалистичным. Он не надутый по доходам, а не популистский по расходам. Этот бюджет сбалансирован. И мы постараемся … Например, в 2022 году дефицит уже будет 4,5%, а в 2023-м — 3,5% », — рассказал министр финансов.

Согласно прогнозам Министерства финансов, госдолг Украины к концу текущего года составит 68% ВВП. Такие цифры называет Сергей Марченко, министр финансов. При этом он уверено в том, что в следующему 2021 году ситуацию удастся изменить к лучшему.