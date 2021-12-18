«Проекты концессии – это всегда нескорый возврат инвестиций» – эксперт

17:53 22 Ноябрь Киев, Украина





По его словам, МФК и



Он добавил, что учитывая положительные результаты концессии, сотрудничество будет продолжено и по «Морскому торговому порту «Черноморск». «Надеемся на ускорение работы по имплементации других проектов государственно-частного партнерства, в частности по аэропортам, и концессиям железнодорожных вокзалов», – отметил глава правительства. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов говорили с советником премьер-министра Украины Кириллом Криволапом. Премьер министр утверждает, что Украина активно восстанавливает инфраструктуру и стремится развивать механизм государственно-частного партнерства. Эту тему обсуждали на онлайн-встрече Премьер-министр Денис Шмыгаль и вице-президент Международной финансовой корпорации Махтар Диоп.По его словам, МФК и Мининфраструктуры согласовали первые два участка дороги для будущих проектов ГЧП: Луцк – границу Польши и Харьков – Запорожье. «Мы планируем, что соглашения с МФК будут заключены до конца этого года. Строительство за счет частных инвесторов будет проходить впервые. Очень важно привлечь качественных инвесторов в первые пилотные проекты, чтобы масштабировать механизм на большее количество объектов», – отметил Шмигаль. Премьер-министр отметил высокий уровень сотрудничества с МФК по подготовке пилотных проектов концессии морских портов "Ольвия" и "Херсон".Он добавил, что учитывая положительные результаты концессии, сотрудничество будет продолжено и по «Морскому торговому порту «Черноморск». «Надеемся на ускорение работы по имплементации других проектов государственно-частного партнерства, в частности по аэропортам, и концессиям железнодорожных вокзалов», – отметил глава правительства. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов говорили с советником премьер-министра Украины Кириллом Криволапом.

«Проекты концессий – это всегда нескорый возврат инвестиций. Законодательством предусмотрен соответствующий механизм. Есть много предохранителей. К примеру, по каждой концессии заключен договор с конкретным концессионером. И для этого концессионера накладывается как социальная составляющая, например, сохранить рабочие места, экономическая – сохранить перевалку на определенную часть грузов. Есть такой пример порта "Ольвия". Концессионер QTerminals должен вложить в развитие порта почти 3,5 миллиарда гривен, имеет обязанности по перегрузке определенному. Именно эти показатели определяют успешность проекта», – отметил он.

По его словам, в странах, где активно и много реализуется концессии, по статистике, большую часть обязанностей и рисков берет на себя государство. А в Украине этот инструмент относительно новый и риски для государства неясны, поэтому сейчас государство пытается переложить на концессионера все по максимуму. «Если бы у нас государство действительно было эффективным упорядочителем для инфраструктуры – мы бы видели и развитие инфраструктуры, и мы бы видели сервисы как потребители, и мы были бы удовлетворены этими сервисами. Поэтому концессия – это эффективное, разумное решение. Не нужно бояться. Для государства выгодно передать аэропорты и железнодорожные вокзалы в концессию», – отметил он.





