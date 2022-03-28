Проект «Крепкие регионы» для Украины проспонсирует ЕС – бюджет свыше 10 млн евро

В Украине заработает проект «Крепкие регионы - Специальная программа поддержки Украины». Ее инициаторы - Европейский Союз совместно с Немецким обществом международного сотрудничества (GIZ) – готовы выделить средства для улучшения жизни на Востоке и Юге страны. Общая стоимость проекта – 30 млн евро. Сюда также входит борьба с последствиями COVID-19. На местные общины проект выделит 10 млн евро.

«Эта новая программа полностью соответствует непоколебимой поддержке, которую оказывает ЕС, для обеспечения независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. И это возможно в результате постоянных усилий со стороны Европейского Союза поддерживать Украину перед лицом гибридных угроз, с которыми она сталкивается. Наша общая цель - помочь сделать Восточную и Южную Украину прочными, устойчивыми и процветающими», ─ сказал Фредерик Кунео, Руководитель программ сотрудничества Представительства Европейского Союза в Украине.

Лучшие практики и опыт местного развития в Донецкой и Луганской областях (подконтрольные Правительства территории), которые GIZ уже внедрил в течение предыдущей фазы «Специальной программы поддержки Украины» будут распространены на выбранные общины в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской и Черниговской областях. К октябрю 2023 программа поможет почти 80 общинам обеспечить комфортный и эффективный доступ для жителей местных административных, медицинских и социальных услуг. В Херсонской области программа будет поддерживать контрольно-пропускные пункты на административной границе с Крымом, чтобы создать украинцам комфортные условия пересечения границы с незаконно аннексирована Россией полуостровом для сохранения человеческих связей.