Продуктовая корзина в Украине: изменения за 4 года

Государственная служба статистики Украины опубликовала данные о подорожании продуктов питания за 4 года. Продуктовая корзина в период с 2017 по 2021 год выросла в цене на 30%. В среднем цена в 2017 году составляла 3958 гривен, а в 2021 – 5614 гривен.

В 2017-м на минимальную зарплату (3200 грн) можно было купить 35,7 кг говядины, а сейчас (при минималке в 6000 грн) — уже 40,1 кг. В то же время, ситуация с картошкой кардинально противоположная: 4 года назад на минималку можно было купить 573,4 кг, а сейчас – 538,5 кг.

Больше всего выросли в цене сигареты. Например, в 2017-м пачка украинских сигарет с фильтром, в среднем, стоила 17,47 грн, сейчас – 44,4 грн. Импортные сигареты премиум-класса подорожали с 25,7 до 59,19 грн, или в 2,3 раза. Такой рост связан с повышением акцизов. Как видно на инфографике, подорожание среди пяти самых популярных продуктов составило от 16,9 до 51%. В зависимости от рациона, для кого-то питание могло подорожать, в среднем, не на 30, а на все 50%.

Как отмечают в НБУ, в последние месяцы инфляция в Украине ускорилась. Такая тенденция наблюдается в большинстве стран с развивающейся экономикой. Ключевая причина: растут внешние рынки, дорожает пшеница, корма. Вместе с тем, увеличивается и себестоимость украинской продукции.