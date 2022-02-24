Продуктов в магазинах достаточно, крупнейшие сети супермаркетов призывают не паниковать

15:21 24 Февраль Киев, Украина

Руководство украинских супермаркетов призвало граждан не паниковать и заверило что продуктов достаточно. В частности, об этом заявили компании Fozzy Group (Сильпо, Фора, Fozzy) и АТБ.

«Сделаем все возможное, чтобы сегодня в обычном режиме работало максимальное количество магазинов. О работающих и по какому графику будем оперативно сообщать в соцсетях и на горячих линиях торговых сетей. Мы делаем все возможное, чтобы у максимального количества украинцев оставался доступ к продуктам», – заявили в Fozzy Group.

«В сложившихся условиях корпорация «АТБ» работает в максимально усиленном и мобилизованном режиме. Магазины торговой сети «АТБ» снабжены товарами всех категорий в полном объеме. Компания имеет достаточное количество товарных остатков для обеспечения потребительского спроса при его увеличении. Логистическая и транспортная инфраструктура компании находится под личным контролем», – комментируют в «АТБ».