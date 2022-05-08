Продовольствие вырастет в цене на 4% - локдаун

Многие экономические эксперты высказались о том, что новый локдаун может привести к ухудшению состояния экономики Украины. Одной из причин ухудшений станет изменение цены на различные категории товаров.



Сокращение спроса может привести к уменьшению цен на продукты и товары, как, например, это происходит с одеждой, когда большой потребности в ней люди, которые работают дома, не имеют. Такое мнение высказал исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский, который считает, что локдаун не повлияет на цены на продукты.

«Мы увидели, что на самом деле даже жесткий формат, который был весной, никак не повлиял на цены. Ни положительно, ни отрицательно. Существенное влияние на цены сейчас имеют два фактора: один – это девальвация даже не гривны к доллару, так как она состоялась, и гривна стабилизировалась на уровне 27,5-28,5, а скорее девальвация доллара к евро, поскольку много всего мы импортируем из зоны евро», – отметил эксперт.

В свою очередь руководитель Центра макроэкономического моделирования Киевской школы экономики (KSE) Юрий Шоломицкий считает, что рост цен на продукты от локдауна не будет зависеть. По прогнозам Киевской школы экономики, за год цены на продовольственные товары в среднем вырастут на 4% и карантин на эти показатели не повлияет.

«Цены растут равномерно. На некоторые продовольственные товары движение достаточно сильный. Но это зависит от урожая. Это, например, подсолнечное масло. До 4% в год, по прогнозам, рост. Так должно и остаться», – прогнозирует Шоломицкий.Однако президент ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Алекс Лисситса считает, что, несмотря на плохой урожай, снижение спроса из-за закрытия ресторанов и продуктовых базаров может привести к падению цен на те продукты, которые сложно хранить.