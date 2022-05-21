Продажа земли в Украине. Количество заключенных договоров

На сегодняшний день в Украине зарегистрировано более 7 тыс. заявлений на покупку земли.
По состоянию на 20 августа 2021 года заключено 7901 соглашение в рамках земельной реформы, сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.
4744 нотариусов подали заявления для получения доступа в Госземкадастр. Всего заявлений – 5328, согласовано 4702, в очереди – 6, отказано – 620.
Напомним, к 2024 году покупать землю могут только физлица, граждане Украины. Ограничение на покупку – 100 га. Вопрос продажи земли иностранцам решат только на общенациональном референдуме.
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