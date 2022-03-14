Продажа ОВГЗ пополнила бюджет на 7,97 млрд гривен

Министерство финансов опубликовало информацию о продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Благодаря аукционам государственный бюджет удалось пополнить на 7,97 млрд гривен. Также эта процедура уменьшила доходность годовых бумаг.
Было предложено пять выпусков ценных бумаг в национальной валюте и один выпуск в евро.
Ставки и сроки обращения гривневых облигаций были следующими:
- 1 год по ставке 10,97% (ставка упала на 2,2 п.п.);
- 1,5 года по ставке 11,30%;
- 2 года по ставке 12,00% (ставка уменьшилась на 5 п.п.)
- 3 года по ставке 12,30%;
- 5 лет по ставке 12,59% (ставка выросла на 7 п.п.).
Срок обращения облигаций, предлагаемых в евро, составил 1 год, доходность - 2,50%. От их продажи привлекли 60,8 млн евро. От размещения государственных ценных бумаг в гривне в бюджет было привлечено 5,986 млрд гривен.
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