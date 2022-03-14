Продажа ОВГЗ пополнила бюджет на 7,97 млрд гривен

Министерство финансов опубликовало информацию о продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Благодаря аукционам государственный бюджет удалось пополнить на 7,97 млрд гривен. Также эта процедура уменьшила доходность годовых бумаг.

Было предложено пять выпусков ценных бумаг в национальной валюте и один выпуск в евро.

Ставки и сроки обращения гривневых облигаций были следующими:

1 год по ставке 10,97% (ставка упала на 2,2 п.п.);

10,97% (ставка упала на 2,2 п.п.); 1,5 года по ставке 11,30%;

2 года по ставке 12,00% (ставка уменьшилась на 5 п.п.)

3 года по ставке 12,30%;

5 лет по ставке 12,59% (ставка выросла на 7 п.п.).

Срок обращения облигаций, предлагаемых в евро, составил 1 год, доходность - 2,50%. От их продажи привлекли 60,8 млн евро. От размещения государственных ценных бумаг в гривне в бюджет было привлечено 5,986 млрд гривен.