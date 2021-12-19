Приватизация пополнит бюджет на 12 млрд грн - Петрашко

Игорь Петрашко поделился планами украинского правительства на пополнение бюджета через программу приватизации. По словам министра экономики план пополнения казны подразумевает прибыль около 12 млрд гривен.

Министр напомнил, что Верховная Рада недавно приняла закон, разблокировавший большую приватизацию, и Фонд госимущества готовится ее запустить.

«В Фонде госимущества есть много объектов, которые за последний год ему передали. Общий расчетный объем поступлений от приватизации — 12 млрд грн», - сообщил Петрашко.

Среди объектов, которые будут выставлены на продажу в ближайшее время, министр назвал Одесский припортовый завод, «Центрэнерго», Объединенную горно-химическую компанию.