Приватизация пополнит бюджет на 12 млрд грн - Петрашко

20:30 09 Апрель Киев, Украина

Игорь Петрашко поделился планами украинского правительства на пополнение бюджета через программу приватизации. По словам министра экономики план пополнения казны подразумевает прибыль около 12 млрд гривен.

Министр напомнил, что Верховная Рада недавно приняла закон, разблокировавший большую приватизацию, и Фонд госимущества готовится ее запустить.

«В Фонде госимущества есть много объектов, которые за последний год ему передали. Общий расчетный объем поступлений от приватизации — 12 млрд грн», - сообщил Петрашко.

Среди объектов, которые будут выставлены на продажу в ближайшее время, министр назвал Одесский припортовый завод, «Центрэнерго», Объединенную горно-химическую компанию.

«Одесский припортовый завод, который достаточно давно находится на этапе подготовки к продаже, Объединенная горно-химическая компания, Центрэнерго. Есть еще много предприятий в формате недвижимости или каких-то интересных объектов, которые могут изменить основной профиль», - рассказал Петрашко.