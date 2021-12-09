Приватизация может пополнить госбюджет на 12 млрд гривен - эксперт

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины делает большие ставки на процесс приватизации государственных объектов частными лицами. Так, согласно прогнозу Минэкономики, в государственный бюджет должно поступить около 12 млрд гривен.
В государственном бюджете на 2021 год предусмотрено 12 млрд грн поступлений от приватизации: 3 млрд грн – от малой приватизации и 9 млрд грн — от большой приватизации. Большая приватизация включает объекты балансовой стоимостью свыше 250 млн грн.
Подробности темы рассказала управляющий партнер адвокатской группы Марина Гаврилюк. По словам специалиста, скорее всего этот процесс вызван дефицитом средств в украинском бюджете, а также желанием привлечь больше инвестиций в Украину.
По словам эксперта, приватизация сейчас является лучшим инструментом для пополнения бюджета. Ведь в принципе инвесторы сейчас заинтересованы в этом.
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