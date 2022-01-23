Приватизация госимущества пополняет бюджет Украины

14:56 08 Сентябрь Киев, Украина

Фонд государственного имущества предоставил данные, согласно которым в бюджет Украины поступило свыше полумиллиарда гривен. Такие данные указаны в отчете об приватизации государственного имущества за первое полугодие 2020 года.

Согласно ему, в январе-июне текущего года государственную форму собственности изменил 191 объект приватизации. От приватизации государственного имущества в отчетном периоде поступило 506 959 000 грн и перечислено в Государственный бюджет 506 859 000 грн (с учетом остатка по состоянию на 1.01.2020 г. в сумме 77,1 тыс. грн.).

Для сравнения, в первом полугодии 2019 государственную форму собственности изменили 224 объекта. От приватизации государственного имущества поступило 265 412 000 грн. и были перечислены в Государственный бюджет 265 501 000 грн.

За все годы деятельности Фонда от приватизации государственного имущества поступило почти 69 млрд. грн. Следует отметить, что в первом полугодии 2020 продажи объектов большой приватизации не проводился, договоры купли-продажи не заключались. Проблемными вопросами, которые повлияли на результаты подготовки к приватизации объектов большой приватизации, были следующие: