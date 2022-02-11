Приватизация больших объектов в Украине приостановлена

15:58 25 Сентябрь Киев, Украина

Большая приватизация в Украине приостановлена. Ограничения по проведению аукционов вступили в силу с сегодняшнего дня – 25 сентября 2020 года. Объекты малой приватизации ограничения не касаются, объекты большой приватизации не будут продаваться до ноября.

«Адаптивный карантин позволяет держать нам баланс между карантинными ограничениями и нормальной жизнью страны. При этом увеличение заболеваемости в последние недели заставляет нас действовать более решительно. Сегодня на заседании правительства рассмотрим вопрос о продлении адаптивного карантина на два месяца. Ограничение и зонирование территорий по цветам будут действовать как минимум до 1 ноября. До 31.10 мы продлеваем карантин. Соответственно до ноября мы планируем, что он будет действовать в той форме, в которой мы его уже сейчас применяем в Украине», – сказал Шмыгаль

Изменения предусмотрены законом № 853-IX. В документе указано, что он вступает в силу на следующий день после опубликования в официальной прессе, а обнародован он был 24 сентября.

Закон также предусматривает парламентский контроль над приватизацией государственного имущества. Его будет осуществлять профильный комитет Верховной Рады.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснял, что в условиях карантина некорректно говорить о большой приватизации, потому что государство не выручит от нее много средств.