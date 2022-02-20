«ПриватБанк» запустил услугу «Перевод средств по телефону»

08:15 26 Май Киев, Украина

Как сообщила пресс-служба «Приватбанка», теперь перевод средств с карты банка стал еще проще. Вам не нужно узнавать громоздкий номер карты получателя, будет достаточно лишь его телефонного номера. Крупнейший банк Украины запустил денежные переводы по номеру телефона в мобильном банке «Приват24».

Чтобы начать пользоваться услугой «Перевод средств по телефону», стоит обновить мобильное приложение «Приват24».

«Теперь отправителю не надо узнавать номер карты получателя, чтобы отправить перевод. А получателю не нужно передавать номер карты – только номер телефона», – сказано в сообщении.

Для перевода денег по телефону нужно: