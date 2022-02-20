«ПриватБанк» запустил услугу «Перевод средств по телефону»

Как сообщила пресс-служба «Приватбанка», теперь перевод средств с карты банка стал еще проще. Вам не нужно узнавать громоздкий номер карты получателя, будет достаточно лишь его телефонного номера. Крупнейший банк Украины запустил денежные переводы по номеру телефона в мобильном банке «Приват24».
Чтобы начать пользоваться услугой «Перевод средств по телефону», стоит обновить мобильное приложение «Приват24».
Для перевода денег по телефону нужно:
- Зайти в приложение «Приват24»;
- Перейти к сервисам;
- Нажать «Перевод на карту»;
- Выбрать получателя из телефонной книги;
- Указать сумму перевода и отправить;
- Деньги поступят получателю онлайн.
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