ПриватБанк заплатил крымчанам 750 млн гривен

Несмотря на передачу обязательств по выплатам третьему лицу, ПриватБанк все таки совершил выплаты средств жителям Крыма. Речь идет о судебных решениях после оккупации полуострова Россией (после 2014 года). Крымские вкладчики получили от финансового учреждения 750 млн гривен с процентами и штрафами.

"Сумма, которую третье лицо возместило банка по соответствующим депозитам, уплаченными банком, составляет 32 млн грн. Компенсацию банк получал в период до национализации в течение 2014-2016 годов ", - уточняет Приватбанк в отчетности.

По его информации, на конец 2020 году до банка было заявлено ряд исковых требований вкладчиками по возврату депозитов (включая проценты, штрафы и штрафные санкции), которые сейчас находятся в производстве судов Украины на общую сумму 1,193 млрд грн.

"При решении этих споров, в отчетном периоде [в 2020 году] некоторыми судами было указано на обстоятельства недействительности (ничтожности) одной из сделок перевода долга между Банком и третьим лицом на сумму 8,215 млрд грн. Банк обжаловал или в ближайшее время в установленные процессуальные сроки обжалует решение по этим делам в Верховный Суд или судов апелляционной инстанции ", - констатирует ПриватБанк.

Он добавляет, что на конец 2020 имел «условное обязательство в размере 5,72 млрд грн (2019: 6,03млрд грн), связанное с прекращением своей деятельности в Крыму, что является непогашенной суммой счетов клиентов в Крыму при прекращении операций (то есть по состоянию на ноябрь 2014) за вычетом суммы выплаченной и зарезервированной. Вероятность оттока ресурсов для погашения этих обязательств не может быть должным образом оценена, а объем таких обязательств не может быть достоверно измерен банком»