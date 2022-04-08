ПриватБанк рассказал, что несмотря на принятие закона о списании долгов, работающей системы в Украине нет

Несмотря на то, что с 6 июля в Украине вступил закон о списании долгов с банковских карт украинцев, система до сих пор не налажена. Представитель ПриватБанка рассказал, что в Украине не существует единой системы списания долгов с банковских счетов должников. То есть даже с принятием закона ничего существенно не изменилось.
По его словам, над этим сейчас работают рабочая группа Минюста и банковская система. После внедрения такого механизма банкам не придется блокировать счета должника.
О каких средствах идет речь? Такое списание не коснется кредитных средств, а только личных средств должника. Кроме того, Олег Серга добавил, что большинство исполнительных постановлений, поступают в банки относительно арестов счетов клиентов - это уплата штрафов за ПДД, это небольшие суммы - 200-700 грн.
Напомним, в Украине с 6 июля полноценно заработало автоматическое списание долгов. Министерство юстиции позволило банкам автоматически списывать со счетов украинцев долги по требованию государственных и частных исполнителей.
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