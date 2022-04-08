ПриватБанк рассказал, что несмотря на принятие закона о списании долгов, работающей системы в Украине нет

Несмотря на то, что с 6 июля в Украине вступил закон о списании долгов с банковских карт украинцев, система до сих пор не налажена. Представитель ПриватБанка рассказал, что в Украине не существует единой системы списания долгов с банковских счетов должников. То есть даже с принятием закона ничего существенно не изменилось.

«В Украине еще нет механизма того, как возможном списании задолженности со счетов украинцев, то есть эта цель есть, но пока нет ни одного механизма, как это сделать. Минюст выдал этот приказ, но исполнительная служба сейчас не может это делать, поскольку нет механизма», - указал Олег Серга.

По его словам, над этим сейчас работают рабочая группа Минюста и банковская система. После внедрения такого механизма банкам не придется блокировать счета должника.

«Сейчас которые являются продвижения: если полгода назад, или год назад исполнители давали банкам постановление на арест всех счетов и банки его выполняли, то сейчас исполнитель предоставляет постановление, например, что клиент задолжал 340 гривен, у него эту сумму автоматически спишут и не будут блокировать все счета, как это было раньше. Но когда это будет и как, никто не знает точно. Сейчас у нас такой возможности нет», - пояснил Олег Серга.

О каких средствах идет речь? Такое списание не коснется кредитных средств, а только личных средств должника. Кроме того, Олег Серга добавил, что большинство исполнительных постановлений, поступают в банки относительно арестов счетов клиентов - это уплата штрафов за ПДД, это небольшие суммы - 200-700 грн.

Напомним, в Украине с 6 июля полноценно заработало автоматическое списание долгов. Министерство юстиции позволило банкам автоматически списывать со счетов украинцев долги по требованию государственных и частных исполнителей.