Принят закон о социальной поддержке бизнеса на карантине

13:53 04 декабря Киев, Украина

Можно сказать «свершилось»! Для украинских бизнесменов пришел счастливый момент.

Сегодня, 4 декабря, Верховная Рада абсолютным большинством голосов проголосовала за законопроект Владимира Зеленского из пакета про поддержку бизнеса на карантине.

В частности, законом разрешается "простить" долги бизнесу и дать налоговые каникулы.

В документе также прописано:

Введение налоговых каникул для 200 тыс. ФОП первой группы, освобождает их от начисления и уплаты единого налога и единого взноса с декабря 2020 по май 2021 года.

Списание налогового долга налогоплательщиков в случае, если совокупный размер долга по всем налогам и сборам не превышает 3060 грн и он непогашенный по состоянию на 1 ноября 2020 года.

Отсрочка на срок до одного года уплаты налоговых долгов граждан и самозанятых лиц на сумму до 6800 грн, которые возникли до 1 декабря 2020 года.

Списание пени и штрафных санкций по налоговым долгом, если они будут погашены в течение шести месяцев после вступления в силу этого документа.

Увеличение втрое (с 1020 грн до 3060 грн) порога налогового долга, по которому налоговая не совершает меры взыскания.

Освобождение от налогообложения материальной помощи, которую граждане и бизнес будут получать от государства в связи с усиленным карантином - материальная помощь не будет облагаться НДФЛ и налогом на прибыль.

Ранее сообщалось, что в Украине физические лица-предприниматели получат по восемь тысяч гривен выплат. Такой законопроект Верховна Рада одобрила за основу и в целом на заседании в пятницу, 4 декабря.