Принят закон о 100% гарантировании банковских вкладов украинцев

08:50 03 апреля Киев, Украина

Для украинцев сейчас очень важно иметь уверенность в том, что их сбережения в банковских учреждениях сохранятся и поддержат их в послевоенное время. Очень своевременным стало решение Верховной Рады о введении гарантии в 100% по банковским депозитам на период военного положения.

Нормы законопроекта №5542-1 предусматривают, что после окончания действия военного положения гарантированная сумма депозитов в банках увеличится в три раза – с нынешних 200 тысяч гривен до 600 тысяч гривен.

Ранее Национальный банк Украины и Фонд гарантирования вкладов физических лиц поддержали инициативу президента Владимира Зеленского ввести 100% гарантии государства на депозиты населения.

Как отметили тогда в НБУ, 100% гарантии не означает, что потребность в компенсации вкладов всех банков обязательно встанет. До начала войны банковская система имела значительный запас финансовой прочности, демонстрировала солидные показатели прибыльности, капитализации и ликвидности, поэтому сегодня может противостоять вызовам, вызванным войной.

"Гарантия в 100% по депозитам физических лиц на период действия военного положения даст уверенность украинцам в сохранении их сбережений, ведь государство гарантирует каждому гражданину возврат его средств в полном объеме. Введение 100% гарантии на банковские вклады на период действия военного положения – это дополнительный механизм поддержки банков", – сообщил регулятор.

По состоянию на 1 февраля 2022 года, общая сумма вкладов физических лиц (в том числе и физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 658,3 млрд гривен. Депозиты 98,1% вкладчиков в банках-участниках фонда не превышают 200 тысяч гривен (на 245 млрд гривен).

Напомним, что за время войны украинцы сняли со счетов 35,5 млрд гривен. В Нацбанке объяснили высокий уровень ликвидности банковской системы, несмотря на отток депозитов.