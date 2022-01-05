При каких обстоятельствах можно лишиться субсидии

13:41 05 Январь Киев, Украина

Украинцы, не имеющие долгов по коммунальным платежам, могут рассчитывать на субсидию. Однако задолженность за более чем 3 месяца станет одной из причин отказа в государственной помощи.



Согласно информации, начисления прекращаются, если долг превышает 20 тысяч грн. При этом если такая задолженность есть, то граждане должны обратиться к поставщикам услуг и заключить с ними договор о реструктуризации долга.



Проверить наличие задолженности можно в Едином реестре должников. Реестр в открытом доступе, там можно самостоятельно и бесплатно найти нужную информацию.