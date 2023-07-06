Президентские выборы в США могут повлиять на экономику Украины - Украинский институт будущего

16:28 06 июля Киев, Украина

Одним из главных факторов, которые в следующем году окажут влияние на экономику Украины, могут стать президентские выборы в Соединенных Штатах. Кроме того, от их результата будут зависеть объемы помощи, получаемые нашей страной.



Об этом во время презентации "Прогноз экономики Украины на 2023-2024 годы" сказал директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.

"Среди событий, влияющих на экономику Украины и мира, один из главных факторов - выборы президента США. Их результаты будут влиять на объемы и направления помощи Украине. Мы уже слышим риторику Дональда Трампа, который говорит, что не нужно тратить деньги американцев на Украину "Конечно, его победа не будет означать, что помощь Украине остановиться, потому что в США - несколько центров влияния, и президент только один из них. Но это может повлиять на объемы этой помощи", - сказал Амелин.

Он добавил, что помимо выборов в США на экономические процессы в Украине влияет мировой финансовый кризис, вероятность начала которого уже обсуждают специалисты.



По мнению Амелина, в настоящее время существует несколько локальных "токов", которые могут стать отправными для начала этого кризиса, а далее эффект домино распространит процесс на общую мировую экономику. Для Украины, очень зависит от международной помощи, это большой риск.



По его словам, следующим мировым трендом станет усиление санкционной политики в адрес россии и дружественных к ней стран.

"Этот тренд будет, но мы видим, к сожалению, что санкции, которые сегодня применяются к россии, не обладают очень большим эффектом. У нее все еще достаточно ресурсов для того, чтобы продолжать войну. Да, они ограничены в получении валютной выручки от продажи энергоресурсов, но они все равно поддерживают за них деньги", - сказал директор экономических программ "Украинского института будущего"

На этом фоне остается очень высока вероятность внутреннего кризиса в самой рф, первыми признаками которого стали недавние события с мятежом ЧВК "Вагнер". В "Украинском институте будущего" прорабатывают четыре вероятных сценария этого кризиса, и развитие каждого из них будет зависеть от ситуации на фронте.