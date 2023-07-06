Президентские выборы в США могут повлиять на экономику Украины - Украинский институт будущего

Одним из главных факторов, которые в следующем году окажут влияние на экономику Украины, могут стать президентские выборы в Соединенных Штатах. Кроме того, от их результата будут зависеть объемы помощи, получаемые нашей страной.
Об этом во время презентации "Прогноз экономики Украины на 2023-2024 годы" сказал директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.
Об этом во время презентации "Прогноз экономики Украины на 2023-2024 годы" сказал директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.
Он добавил, что помимо выборов в США на экономические процессы в Украине влияет мировой финансовый кризис, вероятность начала которого уже обсуждают специалисты.
По мнению Амелина, в настоящее время существует несколько локальных "токов", которые могут стать отправными для начала этого кризиса, а далее эффект домино распространит процесс на общую мировую экономику. Для Украины, очень зависит от международной помощи, это большой риск.
По его словам, следующим мировым трендом станет усиление санкционной политики в адрес россии и дружественных к ней стран.
На этом фоне остается очень высока вероятность внутреннего кризиса в самой рф, первыми признаками которого стали недавние события с мятежом ЧВК "Вагнер". В "Украинском институте будущего" прорабатывают четыре вероятных сценария этого кризиса, и развитие каждого из них будет зависеть от ситуации на фронте.
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