Президент Украины обсудил с главой Всемирного банка дальнейшее развитие сотрудничества

20:28 19 июня Киев, Украина





Об этом Владимир Зеленский сообщил в Twitter. Глава Украины Владимир Зеленский и глава Всемирного банка Аджай Банга провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили дальнейшее сотрудничество.Об этом Владимир Зеленский сообщил в Twitter.

"Провел телефонный разговор с президентом Всемирного банка Аджаем Бангой. Поблагодарил за неослабевшую поддержку со стороны Всемирного банка с первых дней полномасштабной агрессии россии. Обсудили дальнейшее развитие сотрудничества, в частности для мобилизации международной поддержки", — говорится в сообщении президента Украины.

Зеленский также отметил скорую реакцию Всемирного банка на подрыв российскими захватчиками плотины Каховской ГЭС, а также сотрудничество с Украиной по оценке ущерба, нанесенного этой трагедией.



Кроме этого, президент отметил заинтересованность в сотрудничестве во время послевоенной трансформации Украины и пригласил финучреждение возобновить работу на территории нашего государства.