Президент Украины обсудил с главой Всемирного банка дальнейшее развитие сотрудничества
20:28 19 июня Киев, Украина
Глава Украины Владимир Зеленский
и глава Всемирного банка Аджай Банга провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили дальнейшее сотрудничество.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в Twitter.
"Провел телефонный разговор с президентом Всемирного банка Аджаем Бангой. Поблагодарил за неослабевшую поддержку со стороны Всемирного банка с первых дней полномасштабной агрессии россии. Обсудили дальнейшее развитие сотрудничества, в частности для мобилизации международной поддержки", — говорится в сообщении президента Украины.
Зеленский также отметил скорую реакцию Всемирного банка на подрыв российскими захватчиками плотины Каховской ГЭС, а также сотрудничество с Украиной по оценке ущерба, нанесенного этой трагедией.
Кроме этого, президент отметил заинтересованность в сотрудничестве во время послевоенной трансформации Украины и пригласил финучреждение возобновить работу на территории нашего государства.
"Пригласил Всемирный банк возобновить работу представительства в Украине и подчеркнул: мы заинтересованы в сотрудничестве во время послевоенной трансформации Украины, в том числе в преодолении коррупции и уменьшении доли наличных денег в украинской экономике",
— написал Владимир Зеленский.
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