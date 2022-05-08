Президент подписал закон о банках, который усилит защиту вкладчиков

11:17 03 августа Киев, Украина

Закон о банках , подписанный президентом, поможет повысить качество работы банков и усилить защиту прав вкладчиков.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования вопросов организации корпоративного управления в банках и других вопросов функционирования банковской системы» поможет повысить качество работы банков в Украине, будет способствовать стабильности банковского сектора и усилит защиту прав вкладчиков и других кредиторов", - пишут в ОП.

Закон адаптирует украинское банковское законодательство к правовым нормам Европейского Союза. В частности, он укрепляет корпоративное управление в банках путем повышения ответственности совета и правления финучреждения за принятые решения. Расширяются полномочия Национального банка в области надзора.



Рада этим законом увеличила перечень вопросов, относящихся к исключительной компетенции совета банка. В то же время парламент установил требования к членам совета и правления банка по их коллективной пригодности.



Документ также внедряет трехуровневую систему внутреннего контроля банка, которая должна быть интегрирована в систему корпоративного управления, прописывает новую структуру капитала банка. Кроме того - требования к формированию буферов капитала. Устанавливаются требования по достаточности внутреннего капитала и ликвидности банка с учетом возможных рисков.



Также изменения касаются положения по осуществлению консолидированного надзора за банковскими группами, согласования приобретения или увеличения существенного участия в банках; ужесточаются требования по лицензированию банков и акционеров.