Президент подписал закон о банках, который усилит защиту вкладчиков

Закон о банках, подписанный президентом, поможет повысить качество работы банков и усилить защиту прав вкладчиков.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Закон адаптирует украинское банковское законодательство к правовым нормам Европейского Союза. В частности, он укрепляет корпоративное управление в банках путем повышения ответственности совета и правления финучреждения за принятые решения. Расширяются полномочия Национального банка в области надзора.
Рада этим законом увеличила перечень вопросов, относящихся к исключительной компетенции совета банка. В то же время парламент установил требования к членам совета и правления банка по их коллективной пригодности.
Документ также внедряет трехуровневую систему внутреннего контроля банка, которая должна быть интегрирована в систему корпоративного управления, прописывает новую структуру капитала банка. Кроме того - требования к формированию буферов капитала. Устанавливаются требования по достаточности внутреннего капитала и ликвидности банка с учетом возможных рисков.
Также изменения касаются положения по осуществлению консолидированного надзора за банковскими группами, согласования приобретения или увеличения существенного участия в банках; ужесточаются требования по лицензированию банков и акционеров.
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